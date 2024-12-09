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09 декабря, 12:39

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Эксперт Хайцеэр: неубранный с крыши авто снег может привести к ДТП

Эксперт рассказал, чем опасна поездка на автомобиле со снегом на крыше

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поездка на автомобиле со снегом на крыше может привести к ДТП, предупредил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По словам эксперта, снежную "шапку" с крыши нужно обязательно убирать. В противном случае она может превратиться в лед, при очистке которого останутся царапины.

Помимо этого, снег в пути создает помехи как другим автолюбителям, так и тому, кто не стал его стряхивать с крыши.

Он может вылететь в движущийся сзади автомобиль, что станет полной неожиданностью для другого водителя. Дворники могут не справиться, и произойдет авария. Точно так же при торможении ваш снег может завалить вам стекло – в этом случае дворники тоже могут стряхнуть его не сразу.
Ян Хайцеэр
вице-президент Национального автомобильного союза

Ранее юрист Анастасия Билялова предупредила о штрафе в 500 рублей за грязные фары и номер автомобиля. Однако, если водитель испачкал регистрационный знак намеренно, чтобы его скрыть, ответственность будет строже, отметила эксперт.

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