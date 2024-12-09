Эксперт Хайцеэр: неубранный с крыши авто снег может привести к ДТП

09 декабря, 12:39Транспорт
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Поездка на автомобиле со снегом на крыше может привести к ДТП, предупредил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
По словам эксперта, снежную "шапку" с крыши нужно обязательно убирать. В противном случае она может превратиться в лед, при очистке которого останутся царапины.
Помимо этого, снег в пути создает помехи как другим автолюбителям, так и тому, кто не стал его стряхивать с крыши.
Ранее юрист Анастасия Билялова предупредила о штрафе в 500 рублей за грязные фары и номер автомобиля. Однако, если водитель испачкал регистрационный знак намеренно, чтобы его скрыть, ответственность будет строже, отметила эксперт.