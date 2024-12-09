ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за снега

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Специалисты ЦОДД призвали москвичей воспользоваться городским общественным транспортом вместо поездок на личных автомобилях, пишет пресс-служба столичного Дептранса.

"По прогнозам синоптиков, сегодня (9 декабря. – Прим. ред.) в течение дня в городе ожидается мокрый снег", – предупредили там.

Если поездку на своем авто нельзя отменить, то водителей попросили соблюдать разрешенную скорость и дистанцию, не делать резких маневров и не отвлекаться на посторонние вещи во время вождения.

В это же время в столице не исключена гололедица, добавили в комплексе городского хозяйства Москвы. Это связано с колебаниями температуры между положительной и отрицательной.

Ранее столичное управление МЧС РФ также призвало горожан соблюдать меры безопасности в условиях снегопада и гололеда. Пешеходам следует обходить опасные места и шаткие конструкции, а автолюбителям – парковать транспорт в безопасных местах.



Городские службы продолжают очищать проезжую часть и пешеходные дороги от снега и проводить противогололедную обработку.

