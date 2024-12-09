Европейские метеорологи: текущий год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений

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Нынешний год "фактически наверняка" станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на данные метеорологов из европейской Службы по изменению климата "Коперник".

Так, средняя температура на поверхности Земли с начала года оставалась на отметке, которая на 0,72 градуса превышает средние показатели в период с 1991 по 2020 год.

"Это на 0,14 градуса выше, чем за аналогичный период в 2023 году, который пока является самым жарким календарным годом. Учитывая, что до конца года остался лишь месяц, фактически наверняка 2024 год будет теплее 2023 года и, таким образом, станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений", – указали представители службы.

При этом предполагается, что средняя температура в 2024 году окажется более чем на 1,5 градуса выше, чем в доиндустриальные годы. Рост этого показателя также может достигнуть отметки в 1,6 градуса.

Показатель, который превышает среднюю температуру на 1,5 градуса, в доиндустриальную эпоху признан целевым в мировой климатической политике. Государства пришли к договоренности о снижении вредоносных выбросов в атмосферу, надеясь таким образом не допустить подобного роста температуры на планете в течение ближайших десятилетий.

Несмотря на это, прошедший ноябрь был несколько холоднее, чем этот же месяц 2023 года. Средняя температура в этот период фиксировалась на отметке 14,1 градуса в соотношении с прошлогодними 14,2 градуса. Однако прошедший месяц все же вошел в число самых жарких, поскольку средняя температура превысила уровень доиндустриальной эры на 1,62 градуса.

Кроме того, осень 2024 года вошла в тройку самых солнечных в XXI веке в Москве. За сезон в городе солнце светило 351 час, что составляет 137% от нормы. Тем не менее в ноябре в столице было всего 14 солнечных часов при норме в 32 часа.