Прошедшая осень в Москве вошла в тройку самых солнечных в XXI веке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Осень 2024 года вошла в тройку самых солнечных в XXI веке в Москве, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В ноябре текущего года в столице было всего 14 солнечных часов при норме в 32 часа, но за счет сентября осень оказалась на третьей позиции среди других сезонов этого столетия.

"За сезон в городе солнце светило 351 час, что составляет 137% от нормы", – указала специалист.

Самым темным по климату считается декабрь, в среднем в Москве в этот месяц безоблачная погода отмечается всего 8 часов. Самый солнечный декабрь в этом веке фиксировали в 2002 году со значением 51 час.

Самой холодной ночью осени, по данным синоптиков, стала ночь на 27 ноября, когда фиксировали 5,8 градуса.

Между тем 5 декабря температура воздуха ночью опустилась до 6,1 градуса, став самым холодным днем зимнего сезона.

