Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за осень

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за текущий осенний сезон. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на столичных метеостанциях в 06:00 в среду, 27 ноября, была зафиксирована минусовая температура. На ВДНХ было минус 5,8 градуса, на Балчуге – минус 5,5 градуса, в Строгине – минус 5,9 градуса, Тушине – минус 6,4 градуса и в Бутове – минус 6,8 градуса.

"В Подмосковье уже по-зимнему морозно было в Ново-Иерусалиме – минус 8,6, Можайске – минус 8,8 и Волоколамске – минус 8,9, что соответствует климатическим показателям декабря", – добавил эксперт.

При этом Тишковец отметил, что окончательные значения минимальной температуры станут только известны к 09:00.

В среду, 27 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег, на дорогах местами будет гололедица. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов мороза, по области – от 1 до 6 градусов мороза.

Скорость южного и юго-западного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

