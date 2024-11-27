Небольшой снег пройдет в Москве 27 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная с прояснениями погода и небольшой снег ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 27 ноября. На дорогах местами гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов мороза, по области – от 1 до 6 градусов мороза.

Скорость южного и юго-западного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

Календарное начало зимы в центральной России, по словам синоптиков, будет мягким, без морозов. Высота сугробов начнет расти с 28 ноября, что позволит сохраниться уже выпавшему снегу до, как минимум, 5 декабря.

