Снежный покров увеличится в Москве к 28 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снежный покров в Москве может вырасти на 2–3 сантиметра к 28 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметил, что по состоянию на 25-е число высота сугробов на метеостанции Балчуг составляет 1 сантиметр, а на ВДНХ – 4 сантиметра. При этом именно в середине недели в городе ожидаются осадки.

"Можно уверенно говорить, что снег, который сейчас выпал, сохранится по крайней мере до 5 декабря", – сказал синоптик.

Между тем температура на текущей неделе, с 25 ноября по 1 декабря, останется в пределах от минус 4 до плюс 1 градуса.

Но уже в четверг, 28-го числа, на погоду окажет влияние циклон с Атлантики, из-за чего пойдет небольшой снег. При этом температура воздуха не изменится. Уже 29 ноября будет дождь и мокрый снег.

