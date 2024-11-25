Синоптик Позднякова: первый день зимы в Москве пройдет без сильных снегопадов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обвала холода и сильных снегопадов не ожидается в Москве в воскресенье, 1 декабря, рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24.

Синоптик подчеркнула, что официального прогноза на первый день зимы в столице еще нет. Однако, по ее нынешним расчетам, существенных перемен в погоде можно не ждать.

"Температура воздуха так и будет в ночные часы слабо отрицательная. В дневные – около 0 градусов", – заключила Позднякова.

В понедельник, 25 ноября, температура воздуха в Москве составит от минус 1 до минус 3 градусов, из-за чего на дорогах сохранится гололедица. При этом главную роль в формировании погодных условий в Московском регионе сыграет "сухой гребень антициклона". Небольшие осадки все-таки ожидаются на западе и севере области.

Порывы южного и юго-восточного ветра достигнут 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Ночью температура в столице останется примерно на том же уровне – минус 4 градуса, а в Подмосковье она может понизиться до минус 7 градусов.

