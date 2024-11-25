Гололедица сохранится в Москве из-за минусовой погоды

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Температура воздуха в Москве в понедельник, 25 ноября, составит от минус 1 до минус 3 градусов, из-за чего на дорогах сохранится гололедица, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик отметил, что главную роль в формировании погодных условий в московском регионе сыграет "сухой гребень антициклона". Однако небольшие осадки все-таки ожидаются на западе и севере области.

Также, по его словам, температура будет на 1–2 градуса ниже климатической нормы, ветер же ожидается южный – 3–8 метров в секунду.

При этом во вторник, 26 ноября, в столице не ожидаются существенные осадки, температурные показатели составят от 0 до минус 2 градусов.

В Москве с опозданием на 11 дней наступила метеорологическая зима. Утром 24 ноября на базовой метеостанции ВДНХ столбик термометра зафиксировал минус 2,2 градуса. Это самый низкий показатель за весь ноябрь.