Переменная облачность и до минус 4 градусов ожидаются в Москве 25 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Переменная облачность ожидается в столице в понедельник, 25 ноября, по области местами пройдут небольшие осадки. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от минус 4 до минус 2 градусов, по области – от минус 5 до нуля градусов.

Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в столице останется на том же уровне – минус 4 градуса, а в Подмосковье она может понизиться до минус 7 градусов.

На предстоящей неделе в Москве ожидается температура от минус 4 до 1 градуса. Неделя начнется слабой, до 1–2 градусов отрицательной аномалией. Затем температура немного подрастет.

Декабрь в столице также прогнозируется с положительной аномалией температуры воздуха. Однако на сегодняшний день еще неизвестно, насколько велика она будет. Обычная норма декабря – минус 4,4 градуса.