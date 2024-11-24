В Москве наступила метеорологическая зима

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве с опозданием на 11 дней наступила метеорологическая зима. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С учетом ожидаемого прогноза на предстоящую неделю – среднесуточная температура воздуха устойчиво будет находится в отрицательном секторе термометров", – отметил он.

По словам синоптика, утром 24 ноября на базовой метеостанции ВДНХ в Москве столбик термометра зафиксировал минус 2,2 градуса. Тишковец отметил, что это самый низкий показатель за весь ноябрь. Днем, как он утверждает, температура воздуха в городе не поднимется выше 0 градусов.

Синоптик также добавил, что в столице за минувшие сутки выпало 11–13 миллиметров осадков или 25% от месячной нормы.

Между тем в Москве активно проводятся работы по очистке улиц от снежных масс. Специалисты убирают пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, подходы к станциям метро и дворы жилых домов.

