Синоптик Леус: температура от минус 4 до плюс 1 ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве на следующей неделе ожидается температура от минус 4 до плюс 1 градуса. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, неделя начнется слабой, до 1–2 градусов отрицательной аномалией.

"Затем температура немного подрастет и к пятнице отклонение температуры от нормы станет положительным, но по-прежнему не более 1–2 градусов. Преобладающие температуры по ночам минус 1…6 градусов", – сказал Леус.

Он также добавил, что 28 и 29 ноября возможен небольшой снег.

В Москве с опозданием на 11 дней наступила метеорологическая зима. Утром 24 ноября на базовой метеостанции ВДНХ в Москве столбик термометра зафиксировал минус 2,2 градуса. Это самый низкий показатель за весь ноябрь.

Кроме того, в столице за минувшие сутки выпало 11–13 миллиметров осадков или 25% от месячной нормы.

Между тем мягкая зима придет в Московский регион в понедельник, 25 ноября. Об этом ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Метеоролог пообещал горожанам настоящее начало зимы.