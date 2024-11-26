Синоптик Вильфанд: мягкое начало зимы ожидается в центре РФ с конца ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В центральной России ожидается мягкое начало зимы в последнюю неделю ноября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, ночью ожидаются легкие морозы, а в четверг, 28 ноября, выпадет небольшой снег.

"Нужно наслаждаться погодой в Москве – антициклональный режим погоды, мягкая зима. Ночные температуры отрицательные. До конца месяца ночью легкие морозы. Исключение составит только ночь на 27 ноября, когда морозы будут до 7 в Москве и до 9 – по области", – приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Он также подчеркнул, что такой температурный режим близок к многолетним значениям. До конца ноября преимущественно без осадков.

Снежный покров в Москве может вырасти на 2–3 сантиметра к 28 ноября. Вильфанд ранее отметил, что выпавший снег сохранится по крайней мере до 5 декабря.

Между тем переменная облачность без осадков ожидается в столице во вторник, 26 ноября. На дорогах возможна гололедица. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.