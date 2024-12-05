Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 5 декабря

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в столице в четверг, 5 декабря. На дорогах возможна гололедица. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 2 до 4 градусов мороза, по области – от 1 до 6 градусов мороза.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 7 градусов, а в Подмосковье – до минус 9 градусов.

Между тем желтый уровень погодной опасности продлен в Московском регионе до конца недели из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать в столице до 01:00 понедельника, 9 декабря. Аналогичное предупреждение объявлено и в Московской области до 02:00 9 декабря.

Кроме того, в Москве ожидаются "температурные качели" в ближайшие 5–7 дней. К примеру, 5 и 6 декабря прогнозируются ночные морозы, однако к выходным температура поднимется до нулевой отметки.