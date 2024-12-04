Желтый уровень погодной опасности продлен в Московском регионе до 9 декабря

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Желтый уровень погодной опасности продлен в Московском регионе до конца недели из-за гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Метеопредупреждение будет действовать в столице до 01:00 понедельника, 9 декабря. Аналогичное предупреждение объявлено и в Московской области до 02:00 9 декабря.

Между тем ночная температура в Московском регионе с 5 декабря может опуститься до минус 9 градусов. К середине недели давление может сильно вырасти. Оно будет на 2–3 миллиметра выше нормы, поэтому температуры будут низкими.

Кроме того, в выходные Москву накроет новый циклон, в результате чего ожидается сильный снег. При этом уже днем 8-го числа в столице потеплеет до 0 градусов. Вероятно, такие колебания температур сохранятся в городе до конца года.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что зима в этом году будет теплой. Оттепели будут встречаться чаще, чем сильные морозы. Однако, по его словам, этот прогноз касается лишь европейских территорий страны.

