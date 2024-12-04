04 декабря, 08:35Общество
До минус 9 градусов ожидается в Московском регионе 5 декабря
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Ночная температура в Московском регионе с 5 декабря может опуститься до минус 9 градусов, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, к середине недели давление может сильно вырасти. Оно будет на 2–3 миллиметра выше нормы, поэтому температуры будут низкими.
Синоптик подчеркнул, что ночью в Москве ожидается от минус 5 до минус 7 градусов, по области – до 9 градусов мороза. При этом дневные значения окажутся в пределах от минус 2 до минус 6 градусов.
"То есть вполне зимняя погода, но без осадков", – сказал Вильфанд.
Он добавил, что в начале следующей недели температура может повыситься до 1 градуса, однако потом снова понизится.
Между тем климатолог Николай Терешонок сказал, что в столице больше не будет 40-градусных морозов. По его мнению, это связано с ростом глобальной температуры. Однако такое явление, утверждает эксперт, может грозить серьезными последствиями. Например, в 2025 году Московский регион могут накрыть ураганы и штормы.
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