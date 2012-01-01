Эксперт Шувалов: глобальное потепление идет в РФ в два раза быстрее, чем по планете

Необычные для декабря погодные условия сложились в Москве: температура колеблется между плюсовыми и минусовыми значениями, а едва выпавший снег быстро тает. Разбираемся, чем это вызвано и каких еще аномалий ждать в дальнейшем.

Цветы на снегу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сплошные погодные аномалии наблюдаются в столице последние годы, заявил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.





Анатолий Цыганков замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Допустим, ноябрь закончился на два градуса выше нормы. Но это еще не самый теплый месяц. Потому что прошлый год тоже был на два градуса выше нормы. А, допустим, 2021–2022 год – почти на 4 градуса выше нормы ноябрь был.

По словам Цыганкова, чрезмерно теплым в Москве выдалось и начало декабря: температура в первый день зимы оказалась выше нормы на 4,5 градуса, а во второй – на 3,8. В итоге снежный покров уменьшился с 5 до 2 сантиметров, а охватывает он поверхность земли не полностью, а "пятнами".

Из-за отсутствия устойчивых холодов в столице даже ожили растения. В частности, в природно-историческом парке "Останкино" биологи 3 декабря обнаружили цветущую яснотку. В ноябре же в Подмосковье повторно распустились васильки, одуванчики, клевер и другие растения, рассказали в региональном комитете лесного хозяйства.

Никакой зимы?

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Последние два десятилетия повышение глобальной температуры фиксируется во всем мире, однако в России этот процесс идет примерно в два раза быстрее. Об этом Москве 24 сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Сроки наступления холодов постепенно сдвигаются: если раньше стабильный снежный покров устанавливался в 20-х числах ноября, то теперь в среднем это происходит в начале декабря", – пояснил он.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Сейчас Русская равнина остается в теплой стороне, что выражается в крайне редких и кратковременных проникновениях в ее атмосферу холодного арктического воздуха.

Не меньшее влияние оказывает и антропогенный фактор: из-за деятельности человека на планете не только меняются погодные условия, но и растет количество стихийных бедствий, подчеркнул синоптик.

"Парижское соглашение (ряд мер, направленных на предотвращение глобального потепления в мире. – Прим. ред.) не работает. Рубеж по удержанию среднегодовой температуры в пределах 1,5 градуса мы превысим уже в этом десятилетии", – предположил Шувалов.

На этом фоне климат в Москве может стать более мягким. В частности, срок зимнего периода будет сокращаться и холода станут менее интенсивными. Лето же в столице увеличится и станет более жарким, заключил эксперт.