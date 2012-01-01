Эксперт Шувалов: глобальное потепление идет в РФ в два раза быстрее, чем по планете

Необычные для декабря погодные условия сложились в Москве: температура колеблется между плюсовыми и минусовыми значениями, а едва выпавший снег быстро тает. Разбираемся, чем это вызвано и каких еще аномалий ждать в дальнейшем.
Цветы на снегу
Сплошные погодные аномалии наблюдаются в столице последние годы, заявил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
По словам Цыганкова, чрезмерно теплым в Москве выдалось и начало декабря: температура в первый день зимы оказалась выше нормы на 4,5 градуса, а во второй – на 3,8. В итоге снежный покров уменьшился с 5 до 2 сантиметров, а охватывает он поверхность земли не полностью, а "пятнами".
Из-за отсутствия устойчивых холодов в столице даже ожили растения. В частности, в природно-историческом парке "Останкино" биологи 3 декабря обнаружили цветущую яснотку. В ноябре же в Подмосковье повторно распустились васильки, одуванчики, клевер и другие растения, рассказали в региональном комитете лесного хозяйства.
Никакой зимы?
Последние два десятилетия повышение глобальной температуры фиксируется во всем мире, однако в России этот процесс идет примерно в два раза быстрее. Об этом Москве 24 сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Сроки наступления холодов постепенно сдвигаются: если раньше стабильный снежный покров устанавливался в 20-х числах ноября, то теперь в среднем это происходит в начале декабря", – пояснил он.
Не меньшее влияние оказывает и антропогенный фактор: из-за деятельности человека на планете не только меняются погодные условия, но и растет количество стихийных бедствий, подчеркнул синоптик.
"Парижское соглашение (ряд мер, направленных на предотвращение глобального потепления в мире. – Прим. ред.) не работает. Рубеж по удержанию среднегодовой температуры в пределах 1,5 градуса мы превысим уже в этом десятилетии", – предположил Шувалов.
На этом фоне климат в Москве может стать более мягким. В частности, срок зимнего периода будет сокращаться и холода станут менее интенсивными. Лето же в столице увеличится и станет более жарким, заключил эксперт.