Метеоролог Вильфанд спрогнозировал теплую зиму в России

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Россиян может ждать теплая зима, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы", – цитирует его РИА Новости.

Однако этот прогноз касается лишь европейских территорий страны. Так, в Сибири, а особенно на севере, будет погода на 5–10 градусов выше нормы. При этом, сравнивая показания температуры с Москвой, это все еще будут сильные морозы.

Между тем снежный покров в Москве вернется уже 7 декабря. Однако уже 8 декабря он растает. При этом первый раз снег в столице пролежал с 3 по 6 ноября, достигая высоты 8 сантиметров, позже сугробы отмечались в городе с 23 ноября по 1 декабря, с максимальным значением в 5 сантиметров.

