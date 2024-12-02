Снежный покров может появиться в Москве 7 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снежный покров установится в Москве в субботу, 7 декабря, но уже на следующий день он растает. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, первый раз в этом сезоне снег пролежал с 3 по 6 ноября, достигая высоты 8 сантиметров. Второй раз сугробы отмечались в столице с 23 ноября по 1 декабря, с максимальным значением в 5 сантиметров.

"Основные надежды с формированием снежного покрова у метеорологов связаны с последним днем первой декады декабря", – написал специалист в своем телеграм-канале.

Между тем, по прогнозам синоптиков, снежный покров в Москве будет оставаться ничтожно малым как минимум до середины декабря. Причина в прогнозируемой теплой погоде и небольшом количестве осадков.

При этом в Подмосковье сугробы сохраняются. Их можно увидеть в Наро-Фоминске, Ново-Иерусалиме и Михайловском. А в Можайске и Волоколамске высота снега составляет от 5 до 6 сантиметров.

