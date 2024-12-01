Синоптик Тишковец: снега в столичном регионе будет мало до середины декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Из-за прогнозируемой теплой погоды и небольшого количества осадков, снежный покров будет оставаться ничтожно малым как минимум до середины декабря. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в телеграм-канале.

По словам синоптика, 30 ноября на метеостанции Балчуг снежный покров был высотой один сантиметр, однако 1 декабря в центре Москвы снег уже растаял. На метеостанции ВДНХ высота снега составляет два сантиметра, в Тушине – один сантиметр.

Снежный покров пропал и в Подмосковье, уточнил Тишковец. На юго-востоке и востоке региона снег растаял, на юге и севере его высота составляет 1–3 сантиметра. За несколько суток снежный покров на западе Московской области уменьшился в два раза, добавил специалист.

Ранее сообщалось, что последняя ночь осени 30 ноября в столице оказалась теплее нормы на 6–7 градусов. Как рассказала синоптик Татьяна Позднякова, на большей части региона минимальная температура была положительной. Так, на ВДНХ она составила 0,5 градуса, на Балчуге – 0,8, а в МГУ – 0,1.