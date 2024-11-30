Последняя ночь осени в Москве оказалась теплее нормы на 6-7 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Последняя ночь осени 30 ноября в Москве оказалась теплее нормы на 6-7 градусов, рассказала специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, на большей части региона минимальная температура воздуха была положительной. Например, на ВДНХ она составила 0,5 градуса, на Балчуге – 0,8, а в МГУ – 0,1.

По области, в свою очередь, температура понижалась лишь до небольших отрицательных значений, отметила синоптик. При этом к норме она начнет приближаться только во второй пятидневке декабря заключила Позднякова.

В субботу, 30 ноября, в столице и области ожидается облачная погода без осадков и до 2 градусов тепла. При этом на дорогах местами образуется гололедица.

Скорость юго-западного и западного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 758 миллиметров ртутного столба. Синоптики отмечают, что подобный температурный фон выше климатической нормы на 2,5–3 градуса.