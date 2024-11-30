До двух градусов тепла ожидается в Москве 30 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода без осадков и до 2 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 30 ноября. На дорогах местами гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 0 до 2 градусов тепла, по области – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Скорость юго-западного и западного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 758 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что подобный температурный фон выше климатической нормы на 2,5–3 градуса.

Осадки в виде снега и понижение температуры придут в столицу уже в середине следующей недели, с 4 или 5 декабря. При этом сильные морозы в Москве не ожидаются. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до минус 6 градусов, а дневная будет колебаться от 1 до 6 градусов ниже нуля.