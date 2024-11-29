Синоптик Позднякова: температурный фон в выходные будет выше нормы на 2,5–3 градуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей ожидает хорошая погода в выходные, 30 ноября и 1 декабря, так как ее будет определять гребень антициклона с запада. Об этом Москве 24 рассказала специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Не прогнозируются и существенные осадки, однако небо затянут облака, уточнила синоптик, добавив, что небольшие прояснения могут появиться в дневное время.

Ночная температура, в свою очередь, в регионе будет от минус 1 до минус 3 градусов, дневная будет колебаться около 0. По словам Поздняковой, в Москве она будет положительной, в пределах от минус 1 до 2 градусов. При этом сам температурный фон будет выше климатической нормы на 2,5–3 градуса.

"По температурному режиму погода будет больше подходить к поздней осени, хотя бы к середине ноября, а никак не к преддверию зимнего периода. Так что погода, в принципе, комфортная", – заключила метеоролог.

Осадки в виде снега и понижение температуры придут в столицу уже в середине следующей недели, с 4 или 5 декабря. При этом начало недели, 2 и 3 декабря, пройдет без осадков. Тем не менее сильных морозов москвичи могут не ждать. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до минус 6 градусов, а дневная будет колебаться от 1 до 6 градусов ниже нуля.

В пятницу, 29 ноября, в Москве ожидаются облачная погода и мокрый снег. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет в пределах от 0 до 2 градусов тепла, по области – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

