Синоптик Позднякова: на следующей неделе в Москве пойдет снег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В середине следующей недели, с 4 или 5 декабря, в Москве пойдут осадки в виде снега и начнется понижение температуры, при этом начало недели, 2 и 3 декабря, пройдет без осадков, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, до 4 декабря в столице фон атмосферного давления будет повышенным, а температурный режим не будет меняться с выходных, 30 ноября и 1 декабря.

"Мы считаем, что вторая пятидневка месяца будет в основном с отрицательной температурой воздуха", – добавила она.

Тем не менее сильных морозов москвичи могут не ждать. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до минус 6 градусов, а дневная будет колебаться от 1 до 6 градусов ниже нуля.

Кроме того, Позднякова предупредила жителей Москвы, что, по всем предварительным расчетам, декабрь будет теплым с хорошей положительной аномалией температуры.

До 2–3 декабря сохранится европейская зима. Затем в город придут небольшие морозы. При этом значительных снегопадов не ожидается. Лед на уже залитых столичных катках не растает.

В пятницу, 29 ноября, в Москве ожидаются облачная погода и мокрый снег. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет в пределах от 0 до 2 градусов тепла, по области – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Скорость юго-западного ветра составит 3–8 метров в секунду.