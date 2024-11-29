Предупреждение о гололедице продлили в Москве до 3 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в столичном регионе до вторника, 3 декабря, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать до 07:00. Ранее его объявляли до 13:00 понедельника, 2 декабря.

В пятницу, 29 ноября, в Москве ожидаются облачная погода и мокрый снег. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет в пределах от 0 до 2 градусов тепла, по области – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Скорость юго-западного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 757 миллиметров ртутного столба.

В Москве до 2–3 декабря сохранится европейская зима. Затем в город придут небольшие морозы. При этом значительных снегопадов не ожидается. Лед на уже залитых столичных катках не растает.

