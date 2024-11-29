Мокрый снег пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и мокрый снег ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 29 ноября. На дорогах местами гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 0 до 2 градусов тепла, по области – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Скорость юго-западного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 757 миллиметров ртутного столба.

В Москве до 2–3 декабря сохранится европейская зима. Затем в город придут небольшие морозы. При этом значительных снегопадов не ожидается.

Лед на уже залитых столичных катках не растает. Среднесуточная температура будет отрицательная.

