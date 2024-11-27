Синоптик Вильфанд: лед на катках в Москве уже не растает

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Лед на уже залитых столичных катках не растает. Такое мнение в беседе с "Интерфаксом" озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Я бы сказал, что сейчас точить коньки вполне уместно, а вот навострять лыжи рановато", – отметил он.

По словам синоптика, в ближайшие дни увеличение снежного покрова не ожидается в Москве. Однако несмотря на потепление, снег не растает, так как среднесуточная температура будет отрицательная.

Прошедший снегопад, как утверждает Вильфанд, привел к тому, что в городе сформировался небольшой снежный покров. Так, на станции Балчуг высота снега составляла 1 сантиметр, а на ВДНХ – 4 сантиметра.

"В ближайшие дни, завтра-послезавтра, высота снега чуть-чуть увеличится", – уточнил синоптик.

Кроме того, Вильфанд добавил, что снежный покров сформировался уже на более чем 90% территории России. Исключение, по его словам, составили лишь юг Центрального федерального округа и юго-запад Приволжского федерального округа. При этом в регионах Северного Кавказа и в Южном федеральном округе, как он утверждает, есть покрытые снегом территории.

29 ноября на территории Южного спортивного центра в "Лужниках" откроется каток площадью 16 тысяч квадратных метров. Все желающие смогут взять в павильоне в прокат коньки, а также оставить личные вещи в локкере. Кроме того, освоить азы фигурного катания на льду новичкам поможет консультант.

26 ноября на ВДНХ начал работу крупнейший каток столицы площадью 20 тысяч квадратных метров. Каток может вместить почти 5 тысяч человек одновременно. Для удобства посетителей на территории катка были предусмотрены пункты проката снаряжения и заточки коньков, кафе и детская зона.

