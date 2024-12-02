Снежный покров в Москве за ночь "обнулился"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снег на ведущей метеостанции Москвы, ВДНХ, который накануне составлял два сантиметра, растаял за ночь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

При этом в Подмосковье снежный покров сохраняется. Его можно увидеть в Наро-Фоминске, Ново-Иерусалиме, Михайловском. В Можайске и Волоколамске его высота составляет от 1 до 6 сантиметров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что зима в Москве будет неоднородной. По его словам, оттепели будут сменяться днями, когда температура будет ниже минус 15 градусов, что в среднем является холодной погодой.

В это же время автомобилистов столичного региона призвали быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию из-за мокрого снега.

