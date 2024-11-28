"Автодор" призвал водителей соблюдать дистанцию из-за мокрого снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Автомобилистов в нескольких российских регионах, включая столичный, призвали быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров из-за дождя с мокрым снегом. Об этом сообщается в телеграм-канале "Автодора".

В частности, в Московской, Тульской и Липецкой областях в четверг, 28 ноября, прогнозируется мокрый снег. В ночь на 29 ноября в Московской и Тульской областях ожидается мокрый снег с дождем и переход температуры через ноль градусов.

Водителей также попросили следить за сообщениями на информационных табло.

Оставшиеся дни ноября принесут мягкое начало зимы. По ночам ожидаются только легкие морозы, однако снежный покров в мегаполисе может начать расти на 2–3 сантиметра уже к 28 ноября. Выпавший снег может сохраниться до 5 декабря.

Ожидается, что европейская зима пробудет в столице до 2–3 декабря, после чего придут небольшие морозы. Температурный фон будет близок к норме, при этом значительных снегопадов не прогнозируется.

