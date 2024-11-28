Россияне тратят около 13 тысяч рублей на подготовку машины к зиме

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Чтобы подготовить машину к зимнему периоду россияне в среднем тратят примерно 13 тысяч рублей, пишет RT, ссылаясь на опрос аналитиков.

Из 10 тысяч респондентов, принявших участие в исследовании, 58% женщин предпочитают менять резину заблаговременно, до того, как улицы накроет минусовая температура, выяснили эксперты. Мужчин, ценящих превентивные меры, в свою очередь, оказалось чуть меньше – 54%.

Однако мужская часть опрошенных чаще, чем женщины, "переобуваются" уже после того, как выпал снег: 7 против 5%. Еще выяснилось, что чем старше водитель, тем раньше он посещает шиномонтаж. Так, водители, которые перешагнули порог в 65 лет, чаще меняют резину заблаговременно – их 63%.

Большинство автовладельцев (60%) также уделяют время заправке незамерзайкой, 33% – проверке состояния аккумулятора, 32% не забывают менять моторное масло, еще 28% проверяют работу тормозной системы, а 26% – исправность системы отопления.

Кроме того, опрос показал, что с наступлением зимы россияне начинают реже мыть свои транспортные средства или же перестают это делать вовсе. Например, 53% респондентов обращается к услугам автомойки только в относительно теплую погоду, а 13% совсем не моют машину зимой. Однако 34% продолжают делать это регулярно в любое время года.

При этом из зимних аксессуаров опрошенные чаще пользуются щетками для очищения машины от снега (75%), скребками (67%) и лопатами (45%).

Тем временем россиянам рекомендуют обратиться к порталу потребителя, чтобы узнать все нюансы подготовки авто к зиме. Например, в одной из статей можно найти информацию о том, как выбрать и где купить качественный стеклоочиститель для комфортной езды зимой. Для него требуется обязательная государственная регистрация.

В свою очередь, владельцы автомобилей, которые планируют регулярно использовать подземные парковки, найдут в другой статье полезную информацию о том, как заключить договор на хранение автомобиля и какие обязательства есть у сотрудников парковок. Также эксперты поделились советами о том, как действовать в случае повреждения или угона автомобиля, припаркованного на платной стоянке.