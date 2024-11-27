Водителей призвали не отвлекаться за рулем из-за снегопада

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Автомобилистов в ряде российских регионов, включая Москву, призвали не отвлекаться за рулем из-за прогнозируемого снегопада. Об этом говорится в телеграм-канале госкомпании "Автодор".

На трассе М-1 "Беларусь" в среду, 27 ноября, и до утра четверга, 28 ноября, ожидаются снег и около нуля градусов. На М-3 "Украина" на территории Московской и Калужской областей в ближайшие сутки местами выпадет снег. На М-4 "Дон" в Московской и Тульской областях ожидаются мокрый снег и дождь.

На трассе М-11 "Нева" в ближайшие сутки температура перейдет через ноль градусов, а местами пройдет снег. На М-12 "Восток" от Москвы до Казани преимущественно будет без осадков при околонулевой температуре.

"За рулем не отвлекайтесь – все внимание на дорогу", – говорится в сообщении.

Также водителям напомнили о необходимости следить за сообщениями на информационных табло.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале, что в ночь на четверг, 28 ноября, в Москве ожидается снег.

По его словам, большую часть сегодняшнего дня столичный регион будет ощущать влияние вытянувшегося с востока гребня азиатского антициклона, наполненного относительно сухими и холодными воздушными массами.

В итоге он оградит регион от осадков, однако уже ближе к вечеру себя проявит приближающийся с запада атмосферный фронт. Облака станут более плотными, и в вечерние часы в западных районах Подмосковья начнется снег. В Москву он придет уже ночью. Местами сохранится гололедица.

Минувшая ночь в столице стала самой холодной за текущий осенний сезон. В 06:00 в среду, 27 ноября, была зафиксирована минусовая температура. На ВДНХ было минус 5,8 градуса, на Балчуге – минус 5,5 градуса, в Строгине – минус 5,9 градуса, Тушине – минус 6,4 градуса и Бутове – минус 6,8 градуса.

В среду, 27 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег, на дорогах местами будет гололедица. Скорость южного и юго-западного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

