Неоднородная зима ожидается в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зима в Москве будет неоднородной. Об этом рассказал Москве 24 научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Средние значения будут складываться из частых оттепелей, а количество оттепелей будет превышать обычную повторяемость", – уточнил синоптик.

По его словам, в целом нынешняя зима в центре европейской части России будет около или выше нормы, однако речь идет лишь о среднемесячных и среднесезонных показателях.

Вильфанд подчеркнул, что оттепели будут сменяться днями, когда температура будет ниже минус 15 градусов, что в среднем является холодной погодой. Поэтому оценки будущей зимы могут ассоциироваться со средней температурой по больнице, добавил специалист.

Между тем в Москве сохранится европейская зима до 2–3 декабря. Затем в город придут небольшие морозы. При этом значительных снегопадов не ожидается.

В это же время автомобилистов столичного региона призвали быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию из-за мокрого снега.

