28 ноября, 19:55Общество
Неоднородная зима ожидается в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Зима в Москве будет неоднородной. Об этом рассказал Москве 24 научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Средние значения будут складываться из частых оттепелей, а количество оттепелей будет превышать обычную повторяемость", – уточнил синоптик.
По его словам, в целом нынешняя зима в центре европейской части России будет около или выше нормы, однако речь идет лишь о среднемесячных и среднесезонных показателях.
Вильфанд подчеркнул, что оттепели будут сменяться днями, когда температура будет ниже минус 15 градусов, что в среднем является холодной погодой. Поэтому оценки будущей зимы могут ассоциироваться со средней температурой по больнице, добавил специалист.
Между тем в Москве сохранится европейская зима до 2–3 декабря. Затем в город придут небольшие морозы. При этом значительных снегопадов не ожидается.
В это же время автомобилистов столичного региона призвали быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию из-за мокрого снега.
Устойчивый снежный покров сформируется в Москве до конца ноября