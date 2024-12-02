До 1 градуса тепла ожидается в Москве 2 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков и до 1 градуса тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 2 декабря. На дорогах местами гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, по области – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Скорость юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 755 миллиметров ртутного столба.

Между тем осадки в виде снега и понижение температуры ожидаются в Москве в середине этой недели, с 4 или 5 декабря. При этом сильные морозы в столицу не придут. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до минус 6 градусов, а дневная будет колебаться от 1 до 6 градусов ниже нуля.