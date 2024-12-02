Синоптик Вильфанд: на этой неделе снега в Москве практически не будет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве на этой неделе практически не выпадет снег из-за высокого давления. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, во второй половине недели давление будет очень высоким и в столице выпадет лишь полмиллиметра снега.

"Это действительно не считается", – добавил Вильфанд.

Эксперт уточнил, что сейчас на станции ВДНХ фиксируется 2 сантиметра снега, в Волоколамске – 10 сантиметров, в Дмитрове – 3 сантиметра, в Кашире и в Новом Иерусалиме – 2 сантиметра, а в Клину, в Павловском Посаде, Серпухове и Тушине – 1 сантиметр.

Синоптик предупредил, что снег не растает из-за сохранения днем температуры воздуха на уровне нуля и ее понижения ночью до отрицательных значений.

Между тем синоптики считают, что декабрь в Москве будет теплым с хорошей положительной аномалией температуры.

До 3 декабря в столице сохранится европейская зима. Затем в город придут небольшие морозы. При этом значительных снегопадов не ожидается. Кроме того, лед на уже залитых столичных катках не растает.

