Облачная погода без осадков ожидается в Москве 3 декабря

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в Москве во вторник, 3 декабря. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 0 до плюс 2 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до минус 3 градусов, а в Подмосковье – до минус 5 градусов.

Ранее в Москве был зафиксирован обратный суточный ход температуры воздуха. Под этим подразумевается понижение температуры до 0 градусов к 12:00 по московскому времени вместо повышения.

Кроме того, снежный покров установится в Москве в субботу, 7 декабря, но уже на следующий день он растает, считают синоптики. Первый раз в этом сезоне снег пролежал с 3 по 6 ноября, достигая высоты 8 сантиметров. Второй раз сугробы отмечались в столице с 23 ноября по 1 декабря с максимальным значением в 5 сантиметров.