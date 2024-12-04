Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 4 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с небольшими осадками в виде снега прогнозируются в Москве в среду, 4 декабря, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, по области местами ожидаются умеренные осадки. Также на дорогах возможна гололедица.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – от минус 4 до плюс 1 градуса.

Юго-западный ветер с переходом на северный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 7 градусов, по области – до минус 9 градусов.

Между тем желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе из-за ожидаемой гололедицы. Предупреждение актуально для Москвы и Подмосковья, оно действует до 12:00 5 декабря.

Ближе к окончанию выходных дней, 7–8 декабря, на смену морозам в Москве придет оттепель. Однако перед началом потепления в городе должен пройти довольно обильный снегопад.