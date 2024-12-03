Предупреждение о гололедице продлено в столичном регионе до 5 декабря

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе из-за ожидаемой гололедицы, пишет Гидрометцентр РФ.

Предупреждение актуально для Москвы и Подмосковья, оно действует до 12 часов 5 декабря. Ранее желтый уровень опасности действовал до вечера вторника, 3 декабря.

Ранее синоптики рассказывали, что оттепель придет на смену морозам уже после 7–8 декабря. Перед потеплением Москва ощутит на себе обильный снегопад, который начнется еще в ночь на 8-е число. В городе выпадет от 5 до 7 сантиметров снега.

