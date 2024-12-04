Ленинградский зоопарк показал, как кенгуру Беннета встречают первый снег

Ленинградский зоопарк опубликовал в своем телеграм-канале кадры, на которых видно, как кенгуру Беннета встречают первый снег. На видеоролике заметно, что животные с удовольствием поедают заледенелые листья.

"Наши кенгуру точно рады этому событию", – отметили в зоопарке.

Кроме того, представители зоопарка напомнили, что кенгуру Беннета могут жить не только в тепле. Так, в их естественной среде обитания на юге Австралии температура воздуха иногда опускается до отрицательных значений. Однако даже в такую погоду животные чувствуют себя хорошо, а если будет холодно, то могут спрятаться в домике.

Зимой в столице можно встретить хищников из Красной книги Москвы, например лесного хорька, горностая, ласку, лесную и каменную куниц. Все перечисленные виды относятся к семейству куньих: у них вытянутое тело, короткие лапы, пушистый хвост и выразительная морда, а также похожие строение тела и характер.

Эти животные передвигаются быстро и ловко. В основном представители куньих живут поодиночке. Они предпочитают селиться вдали от центра города, но могут обосноваться и на окраине, рядом с природными территориями или в заброшенных хозяйственных постройках.

