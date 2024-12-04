Синоптик Позднякова: "температурные качели" прогнозируются в Москве в ближайшие 5–7 дней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей и гостей Москвы ожидают "температурные качели" в ближайшие 5–7 дней. Об этом заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

По ее словам, 5 и 6 декабря прогнозируются ночные морозы, однако к выходным температура поднимется до нулевой отметки.

"Пятого числа, в четверг, погоду будет определять антициклон. Погода будет облачная с прояснениями, без существенных осадков. И уже ночью будет морозить. В утренние часы 5 декабря в Москве – минус 5 – минус 7, по области – до минус 9 градусов", – подчеркнула она.

Дневная температура будет составлять от минус 4 до минус 6 градусов.

По словам синоптика, 5 декабря в Москву начнет поступать более прохладный воздух, а 6-го числа ночью поднимется небольшой снежок. В эти дни столбики термометров будут показывать от минус 3 до 5 градусов, однако ветер начнет меняться и станет юго-восточным.

Как отметила метеоролог, в выходные дни, 7 и 8 декабря, ожидается повышение температуры и усиление ветра, что приведет к появлению подобия метели.

"В начале следующей недели погода облачная, временами будут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночная температура слабоотрицательная, то есть минус 4 – плюс 1, дневная температура – минус 2 – плюс 3 градуса", – добавила она.

Ранее климатолог ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал, что сильных 40-градусных морозов больше не будет в Москве. Это связанно с ростом глобальной температуры. Однако, по его словам, такое явление может грозить серьезными последствиями. Например, в 2025 году столичный регион накроют ураганы и штормы.

