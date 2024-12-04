Мороз ожидается в Москве вечером 4 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минусовая температура установится вечером 4 декабря в Москве. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства столицы.

"Переход температуры через 0°C в сторону отрицательных значений ожидается сегодня после 16:00", – сказано в сообщении.

Городские службы продолжают следить за состоянием дорог. Водителей попросили быть внимательнее за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию от впереди идущих автомобилей.

В Москве температура воздуха в ночь на 5 декабря опустится до минус 9 градусов. Кроме того, к середине недели давление может сильно вырасти. Оно будет на 2–3 миллиметра выше нормы, поэтому температуры будут низкими.

При этом уже днем 8-го числа в столице потеплеет до 0 градусов. Синоптики предполагают, что такие колебания температур сохранятся в городе до конца года. Между тем в выходные столицу накроет новый циклон, в результате чего ожидается сильный снег.

