Качество воздуха в Москве оставалось в норме в ноябре 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Качество московского воздуха оставалось в норме в ноябре благодаря обильным дождям. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"По данным автоматических станций контроля, в прошедшем месяце среднемесячные концентрации примесей находились на низком уровне и не превысили гигиенических нормативов. А по сравнению с ноябрем прошлого года концентрации загрязняющих веществ оказались ниже в среднем на 20%", – говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, прошлый месяц оказался теплым. При этом за ноябрь выпало на 35% осадков выше нормы.

Ветреная погода и дожди обеспечили благоприятные условия для рассеивания примесей в столичной атмосфере, добавил департамент.

Сотрудники Мосэкомониторинга каждый день почти 200 тысяч раз берут на пробу воздух в разных местах Москвы. Специальные приборы могут определять в атмосфере более 100 различных веществ.

Специалисты в круглосуточном режиме получают сведения о качестве воздуха и содержании в нем загрязняющих веществ. Экспресс-анализ в лаборатории позволяет получить сведения по 11 параметрам.

