"Безопасный город": около 60 автоматических станций следят за качеством воздуха в Москве

Московская система экологического мониторинга сегодня охватывает все природные среды: атмосферный воздух, почвы, поверхностные и подземные воды, зеленые насаждения, геологические процессы, уровни шума. На контроле также находятся выбросы в атмосферу наиболее крупных промышленных предприятий.

В основе экологического мониторинга лежит система сбора информации о состоянии природных сред. Помимо передвижных экологических лабораторий, за качеством воздуха следят около 60 автоматических стационарных станций. Если они выявляют нарушения, информация сразу отправляется в контрольно-надзорные органы.

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