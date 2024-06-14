Климатолог рассказал об погодных изменениях в Москве

Климат в Москве изменится еще заметнее. Сильные летние ливни будут случаться в три раза чаще. Об этом рассказал эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин.

Специалист отметил, что в связи с глобальным потеплением происходит больше испарений, накапливается больше воды в атмосфере, поэтому выпадает больше осадков. Известно, что в 2024 году с начала июня в Москве выпало в 1,5 раза больше месячной нормы осадков.

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