Климатолог рассказал об погодных изменениях в Москве

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14 июня, 18:15

Общество

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Климат в Москве изменится еще заметнее. Сильные летние ливни будут случаться в три раза чаще. Об этом рассказал эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин.

Специалист отметил, что в связи с глобальным потеплением происходит больше испарений, накапливается больше воды в атмосфере, поэтому выпадает больше осадков. Известно, что в 2024 году с начала июня в Москве выпало в 1,5 раза больше месячной нормы осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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