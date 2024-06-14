Синоптик Позднякова: больше всего осадков за сутки выпало в САО и СВАО Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Больше всего осадков выпало на севере и северо-востоке Москвы 13 июня. Это следует из карты распределения дождя, опубликованной в телеграм-канале ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой.

Согласно ее данным, за сутки на севере и северо-востоке столицы выпало 87,2 и 80,6 миллиметра осадков соответственно. На западе выпало 55,8 миллиметра, а на северо-западе – 53,1 миллиметра. В центре Москвы зафиксировали 21,6 миллиметра осадков, на юго-западе – 19,7 а юге – 17,8. Меньше всего осадков пришлось на юго-восток и восток столицы – 16,3 и 14,1 миллиметра соответственно.

По словам Поздняковой, 13 июня лишь два миллиметра дождя не хватило, чтобы перекрыть абсолютный суточный максимум этого дня. Он все еще принадлежит 13 июня 1963 года, уточнила метеоролог.

Позднякова подчеркнула, что в каждом административном округе, за исключением Восточного и Юго-Восточного, минимум один датчик отметил суммарное количество осадков, которое значительно превышает климатический рекорд.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили, что 14 июня в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит от 22 до 24 градусов, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.