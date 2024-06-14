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14 июня, 18:15

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Собянин: объем закупок у малого бизнеса составил почти 227 млрд руб с начала 2024 года

Собянин: объем закупок у малого бизнеса составил почти 227 млрд руб с начала 2024 года

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Объем столичных закупок у малого бизнеса с начала 2024 года составил почти 227 миллиардов рублей, что на 10% выше прошлогоднего показателя за январь–май. Что именно приобретает город у российского малого бизнеса, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Отмечается, что на Москву приходится около 13% всех закупок. Среди них – монтаж малых архитектурных форм, услуги по благоустройству, техобслуживание, содержание и ремонт зданий, медицинские товары и строительные материалы.

Рост госзаказа у малого бизнеса связан с несколькими решениями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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