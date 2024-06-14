Собянин: объем закупок у малого бизнеса составил почти 227 млрд руб с начала 2024 года

Объем столичных закупок у малого бизнеса с начала 2024 года составил почти 227 миллиардов рублей, что на 10% выше прошлогоднего показателя за январь–май. Что именно приобретает город у российского малого бизнеса, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Отмечается, что на Москву приходится около 13% всех закупок. Среди них – монтаж малых архитектурных форм, услуги по благоустройству, техобслуживание, содержание и ремонт зданий, медицинские товары и строительные материалы.

Рост госзаказа у малого бизнеса связан с несколькими решениями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.