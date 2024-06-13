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13 июня, 07:30

Экология

Автостанции контроля качества воздуха установили в парках и около дорог Москвы

Автостанции контроля качества воздуха установили в парках и около дорог Москвы

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За качеством воздуха в Москве следят круглосуточно. Отвечают за это автоматические станции контроля загрязнения атмосферы. Они установлены в природных зонах, вблизи автотрасс и жилых территорий, которые подвержены влиянию выбросов с предприятий.

Станции мониторинга могут увидеть более 20 загрязняющих веществ. Известно, что за последние десять лет выбросы в атмосферу в городе снизились на 60%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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