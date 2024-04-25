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25 апреля, 07:15

Город

Сенсорный сад появится в Бутырском районе Москвы

Сенсорный сад появится в Бутырском районе Москвы

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В Бутырском районе Москвы планируют возвести сенсорный сад. Здесь будут зоны для медитаций, шезлонги для чтения и экотропы, по которым можно будет ходить босиком.

Сад появится возле жилого комплекса в Огородном проезде, но будет доступен для всех москвичей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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