25 апреля, 07:15Город
Сенсорный сад появится в Бутырском районе Москвы
В Бутырском районе Москвы планируют возвести сенсорный сад. Здесь будут зоны для медитаций, шезлонги для чтения и экотропы, по которым можно будет ходить босиком.
Сад появится возле жилого комплекса в Огородном проезде, но будет доступен для всех москвичей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Собянин: в парке "Яуза" будет создано пять тематических маршрутов
- "Это Москва. Туризм": топ-3 экотроп в Москве