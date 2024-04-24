Массовая церемония бракосочетания пройдет на ВДНХ 12 мая

12 мая на выставке "Россия" пройдет большой праздник, посвященный семье. В этот день на ВДНХ соберутся более 200 пар со всей страны, а на площадке выставочного комплекса пройдет массовая церемония бракосочетания. Об этом рассказала гендиректор выставки Наталья Виртуозова.

А 21 мая состоится фестиваль цветов, для которого подготовят 89 клумб, отражающих особенности субъектов РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.