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24 апреля, 18:00

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Массовая церемония бракосочетания пройдет на ВДНХ 12 мая

Массовая церемония бракосочетания пройдет на ВДНХ 12 мая

Гендиректор выставки "Россия" Наталья Виртуозова рассказала о программе на май

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12 мая на выставке "Россия" пройдет большой праздник, посвященный семье. В этот день на ВДНХ соберутся более 200 пар со всей страны, а на площадке выставочного комплекса пройдет массовая церемония бракосочетания. Об этом рассказала гендиректор выставки Наталья Виртуозова.

А 21 мая состоится фестиваль цветов, для которого подготовят 89 клумб, отражающих особенности субъектов РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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