24 апреля, 18:00Город
Массовая церемония бракосочетания пройдет на ВДНХ 12 мая
12 мая на выставке "Россия" пройдет большой праздник, посвященный семье. В этот день на ВДНХ соберутся более 200 пар со всей страны, а на площадке выставочного комплекса пройдет массовая церемония бракосочетания. Об этом рассказала гендиректор выставки Наталья Виртуозова.
А 21 мая состоится фестиваль цветов, для которого подготовят 89 клумб, отражающих особенности субъектов РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.