14 января, 20:33

Общество

Видимость в период ожидаемого в Московском регионе тумана может упасть до 200 м

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Видимость в период прогнозируемого в Московском регионе тумана с вечера 14 января до ночи 15-го числа может упасть до 200 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра РФ.

В связи с этим до 09:00 четверга, 15 января, в столице и области объявлен желтый уровень погодной опасности, указывающий на потенциально неблагоприятные метеорологические условия.

Кроме того, синоптики предупреждают о возможном образовании гололедицы на дорогах города. Согласно прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в условиях облачности местами ожидается небольшой снег.

При этом столбики термометров в мегаполисе установятся на отметке в минус 8 – минус 6 градусов, а в отдельных районах опустятся до 13 градусов мороза. В Подмосковье значения будут колебаться от минус 11 до минус 6 градусов, в некоторых местах достигая минус 16.

Днем 15-го числа метеорологи также прогнозируют небольшой снег, преимущественно в области. Температура воздуха поднимется до 6–8 градусов ниже 0 в Москве и от минус 10 до минус 5 в Подмосковье.

Вместе с тем пресс-служба подмосковного Главного управления МЧС России призвала водителей использовать противотуманные фары, держать большую дистанцию и избегать резких маневров в условиях тумана. Пешеходам же рекомендуется проявлять особую осторожность при переходе дорог и по возможности надевать одежду со светоотражающими элементами.

Ранее москвичей призвали готовиться к сильным морозам на Крещение, 19 января. В этот день они могут усилиться до минус 20–25 градусов. При этом осадков не ожидается.

Снегопад временно прекратится в Москве в ночь на 15 января

обществопогода

