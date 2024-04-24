Столичные круизные теплоходы будут курсировать почти до 50 населенных пунктов

В Москве уже стартовал сезон летней навигации. Помимо прогулочных судов, летом от городских речных вокзалов будут отчаливать и круизные теплоходы. Они отправятся почти до 50 крупных городов и населенных пунктов меньшего размера.

Кроме того, в 2024 году из Москвы запустили новый маршрут через Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Валаам. Также через Москву пройдет 30-дневный круиз по Волге, Дону и Каме с посещением 27 городов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.