Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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Новости

24 апреля, 12:15

Транспорт

Столичные круизные теплоходы будут курсировать почти до 50 населенных пунктов

Столичные круизные теплоходы будут курсировать почти до 50 населенных пунктов

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В Москве уже стартовал сезон летней навигации. Помимо прогулочных судов, летом от городских речных вокзалов будут отчаливать и круизные теплоходы. Они отправятся почти до 50 крупных городов и населенных пунктов меньшего размера.

Кроме того, в 2024 году из Москвы запустили новый маршрут через Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Валаам. Также через Москву пройдет 30-дневный круиз по Волге, Дону и Каме с посещением 27 городов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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